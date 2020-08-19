بالصور.. حفل مزدحم في حمام سباحة في ووهان بلا كمامات ولا تباعد

المصدر: المصدر: صحيفة "بي بي سي" البريطانية

في الوقت الذي تنبه فيه العديد من الدول إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من تفشي موجة ثانية من مرض كوفيد-19، احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر العام الماضي بعد أن عادت المدينة إلى الحياة الطبيعية.

وكان منتزه ووهان مايا بيتش المائي الشهير مليئًا بالناس وهم يرتدون ملابس السباحة والنظارات الواقية لمهرجان الموسيقى الإلكترونية، وقد جلس العديد منهم على قوارب مطاطية من دون احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.