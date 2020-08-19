ترامب: "أوراكل" يمكنها شراء "تيك توك" قبل 15 سبتمبر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، تأكيده على أن تاريخ الـ 15 من سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي ليجد "تيك توك" مشترياً أميركياً، مشيراً إلى أن شركة "أوراكل" يمكنها شراء التطبيق الصيني في الموعد المحدد.

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق، إنه حال فشل "المشتري الأميركي" بالاستحواذ على "تيك توك"، فسيحظر التطبيق في البلاد، مؤكداً أن أي صفقة في هذا الإطار، يجب أن تتضمن "مبلغاً كبيراً من المال" يخصص لوزارة الخزانة الأميركية.

وقال ترامب في تصريح سابق عن الشركة الصينية المالكة للتطبيق إنه "في الوقت الحالي ليس لديها أي حقوق ما لم نعطها إياها. لذا، إذا أردنا منحها الحقوق، فحينها يجب أن تأتي إلى هذا البلد. إنها ميزة رائعة، لكنها ليست رائعة في الولايات المتحدة ما لم يكن لديها موافقة منا".