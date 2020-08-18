يطعن حارس أمن بسبب "كمامة" في فرنسا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم رجل على طعن حارس أمن عندما منعه الأخير من دخول احدى النوادي الليلية في مدينة بريست غربي فرنسا، لأنه لم يكن يضع كمامة.

وأسفر الحادث الذي وقع الأول من أمس عن إصابة بالغة في عين رجل الأمن.

وبعد ما منع الحارس المتهم من دخول المكان، عاد الرجل بعد نصف ساعة حاملاً سكيناً ووجه طعنتين للحارس إحداهما في العين، ما أدى إلى سقوطه أرضاً. وتدخل زبائن النادي عندها لنجدة الحارس، لكنه كان قد تعرض لحالة إغماء نتيجة الطعنة.

وأوقفت شرطة مدينة بريست المتهم الذي كان تحت تأثير الكحول، ويعاني من حالة فصام مثبتة في الشخصية، مشيرة إلى أنه "من الأشخاص المعروفين" لدى أجهزة الشرطة.