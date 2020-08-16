رجل ينقذ زوجته من فكي قرش في استراليا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن رجل استرالي من انقاذ زوجته من براثن قرش أبيض عندما هاجمها عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقفز شانتل دويل "35 عاماً"، على القرش الأبيض بعدما هاجم زوجته، ما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج على الشاطئ، وذلك كما ذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.

وقالت الصحيفة إن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية للزوجة على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حالياً مستقرة.

وأضافت الصحيفة أن الزوج جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

وجرى إغلاق الشواطئ في المنطقة.