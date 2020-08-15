السعودية تقرر إبقاء التعليم المدرسي والجامعي "عن بعد" بسبب كورونا‎‎

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت وزارة التعليم السعودية، إطلاق العام الدراسي المقبل، عن بعد، بالنسبة للتعليم المدرسي والجامعي، مع استثناء الدروس العملية لطلاب الجامعات بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وزير التعليم حمد آل الشيخ، إن بلاده "قررت أن ينطلق العام الدراسي عن بعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريا للمقررات العملية".

وأضاف الوزير في كلمة متلفزة بثتها قناة ”الإخبارية“ الرسمية، "أن المعلمين والمعلمات سيحضرون عن بعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية“. موضحا أن الوزارة ستطلق منصة ”مدرستي“ الإلكترونية للتعليم عن بعد مع استمرار بث الدروس عبر قنوات ”عين“ التابعة للوزارة.