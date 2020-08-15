يطلق النار على مروحية الشرطة لسبب غريب في أميركا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلق رجل أميركي النار على مروحية تابعة لدورية ولاية جورجيا لسبب شخصي غريب من نوعه، حيث إنه لا يحب تحليق الطائرات بالقرب من منزله.

وألقت الشرطة الأميركية القبض على الرجل الذي وجهت إليه تهمة تتضمن الاعتداء على شخص كان يساعد ضابطاً أميركياً واستخدام سلاح ناري أثناء جريمة عنف.

وحكم على تيري كيليش (56 عاماً)، بالسجن 15 عاماً في سجن فيدرالي.

وكان كيليش قد أخبر المحققين أنه لم يعجبه ظهور المروحية قرب منزله فأطلق عليها النار.

وقال المدعي الأميركي بوبي كريستين "عندما صوب تيري كيليش وأطلق النار من بندقية قوية على مروحية تابعة للشرطة، عرض للخطر حياة الضباط على متن الطائرة وأي شخص على الأرض".