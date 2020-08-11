وفاة المذيعة المصرية رانيا أبو زيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفيت الإذاعية المصرية رانيا أبو زيد، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وأفادت مصادر بأن رانيا شعرت ببعض الإرهاق، اعتذرت بعده عن حضور الفقرة الخاصة بها في إذاعة الأغاني داخل مبنى "ماسبيرو"، ليتفاجأ زملاؤها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وعلقت أمل مسعود، نائب مدير الإذاعة المصرية، بأنها تفاجأت بخبر وفاة الإعلامية، ولم تستطع النطق من شدة الصدمة، خاصة أن الراحلة في الأربعينات من عمرها.

ورانيا أبو زيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة، سميحة أبو زيد، التي توفت منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها رانيا "صوت مصر"، "أيامنا الحلوة"، وغيرها من البرامج.