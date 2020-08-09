أم صينية ترمي رضيعها في الأدغال بسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت أم صينية بالتخلص من طفلها الرضيع بعد ولادته بذريعة أنها لم تستطع التكفّل بتربيته، وقامت برميه من جسر عالٍ إلى أحد الأدغال.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "أن الطفل كان بعمر يوم واحد، وقد نجا من الموت"، مشيرة إلى أن "الأم وهي تدعى كوو، نفذت فعلتها خلال سيرها إلى منزل والدتها بحجة مواجهة مشاكل مادية وعدم قدرتها على التكفل بتربية

وعثرت سيدة تدعى تشو على الطفل، وقالت أن "الطفل كان ملقى في الأدغال بالقرب من أحد الأأنهار، وكان محاطاً بالنمل وبدا على وجهه أنه تعرض للدغات حشرات كثيرة، كما أن رقبته كانت مغطاة بالنّمل".

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى تشانغتشون للأطفال لتلقي العلاج والرعاية، وقال الأطباء أنه "في حالة مستقرة".