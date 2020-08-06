"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت شركة مودرنا، سعر جرعة اللقاح التجريبي لفيروس كورونا بين 32 و37 دولاراً في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجماً، وهو سعر أعلى من السعر الذي حددته الصفقة الأميركية للقاح المرشح لشركة فايزر، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز" .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل: "سنكون مسؤولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة (اللقاح) أثناء فترة الوباء"، مضيفاً أن التعاقدات ذات الحجم الأكبر سيكون سعر اللقاح فيها أقل.

وأبرمت الحكومة الأميركية الشهر الماضي اتفاقاً لشراء لقاح تجريبي تطوره شركتا فايزر و بايو.إن.تك بهدف تأمين لقاح كافٍ لتطعيم 50 مليون أميركي مقابل نحو 40 دولاراً للفرد. وسيكلف نظام اللقاح ثنائي الجرعة لمودرنا ما بين 64 و 74 دولاراً للشخص الواحد.

وتلقت مودرنا نحو مليار دولار من الحكومة الأميركية بموجب خطة لتسريع تطوير اللقاح. ولم تبرم بعد اتفاقاً لتوريد اللقاح للولايات المتحدة.