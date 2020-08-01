إيلون ماسك يثير جدلا: مخلوقات فضائية بنت الأهرامات في مصر

أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، جدلا واسعا، بعد قوله إن كائنات فضائية هي من بنت الأهرامات في مصر.

وكتب ماسك في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة، قائلا: "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات".

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ"تغريدة" جديدة، قائلا: "رمسيس الثاني كان رائعًا"، مضيفا: "كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".

وضم في التغريدة رابطا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر بالجيزة.