بالصور.. ضفدع بحيرة تيتيكاكا العملاق المهدد بالانقراض

المصدر: المصدر: صحيفة "بي بي سي" البريطانية

يعتبر ضفدع تيتيكاكا العملاق أكبر البرمائيات في العالم، ويعيش في بحيرة تيتيكاكا الممتدة على الحدود بين البيرو وبوليفيا.

وتتعاون خمس مؤسسات علمية للحفاظ على هذا الضفدع، كما يقوم العلماء بدراسة موطن الضفدع العملاق في بحيرة تيتيكاكا وإجراء تحليلات جينية لمعرفة أفل طريقة لحماية هذه الأنواع .

ويشار إلى أنه في عام 2016 ، تم العثور على آلاف الضفادع ميتة على شواطئ أحد روافد بحيرة تيتيكاكا. وكان يعتقد أن التلوث من الزراعة والبلاستيك قد تسبب في حدث الموت الجماعي.