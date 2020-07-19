بالصور.. مرضى "كورونا" يمارسون اليوغا مع أطبائهم في الهند

المصدر: ترجمة عن موقع "بي بي سي" البريطاني

يقوم مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة دلهي بالهند، بممارسة اليوغا مع أطبائهم، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الملابس الواقية بشكل كامل.

ونشر موقع "بي بي سي" البريطاني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" صورا للمرضى وهم يمارسون اليوغا برفقة الأطباء، في أحد مراكز الرعاية الصحية، والمنشأ حديثا، بهدف التصدي لكوفيد-19.

وبحسب الموقع فإن هذا المركز كان سابقا جزءا من قرية ألعاب الكومنولث المشهورة في المدينة، ولكن ومع انتشار واستمرار فيروس كورونا بالبلاد تم استخدامه لأغراض الرعاية الصحية.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الهند لديها الآن أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.