الشرطة الالمانية تلقي القبض على "رامبو الغابة السوداء"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الشرطة الألمانية إلقاء القبض على مشتبه فيه مدجج بالسلاح متهم بالاستيلاء على أسلحة عناصر من الشرطة بعد عملية مطاردة في «الغابة السوداء»، شارك فيها على مدى 6 أيام مئات من أفراد القوى الأمنية بمساندة مروحيات.

وعثر على إيف راوش (31 عاماً) الذي لقبته الصحف الألمانية «رامبو الغابة السوداء» جالساً في «حراج» بناء على تبليغ من شاهدين مع أربعة أسلحة ظاهرة أمامه، متقمصاً شخصية «رامبو» السينمائية وفق ما قال يورجن ريجر قائد عمليات البحث. وكان راوش يضع فأساً على ركبتيه مع سلاح آخر، فضلاً عن رسالة أمامه حسبما أوضح المصدر نفسه. وقد أصيب بشكل طفيف خلال توقيفه، فضلاً عن عنصر في القوات الخاصة بضربة فأس.



وكان راوش فر إلى الغابة الأحد الماضي، بعدما نجح في تجريد 4 عناصر شرطة من سلاحهم ما استدعى أكبر عملية مطاردة للقوى الأمنية جنوب غربي ألمانيا، مع كاميرات حرارية، بمساندة مروحيات وكلاب بوليسية. ومشط 2500 عنصر من القوى الأمنية المنطقة. ونجح الرجل في تجريد عناصر دورية للشرطة من أسلحتهم عندما حضروا لإخراجه من المخبأ الذي شوهد فيه، وتمكن من الفرار والتوجه إلى «الغابة السوداء».



وعمّمت الشرطة صورة للرجل الفار، وهو مشرّد مدجّج بترسانة تشمل قوس نشاب وخنجراً وأسلحة نارية، ومعروف من الشرطة نظراً لسوابقه الإجرامية المتمثلة في حيازة أسلحة من دون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن.