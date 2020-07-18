"تويتر": المخترقون تمكنوا من تنزيل بيانات من 8 حسابات غير رسمية

المصدر: رويترز

قالت شركة «تويتر»، اليوم، إن عملية الاختراق الإلكتروني التي وقعت لأنظمتها الأسبوع الماضي أتاحت للمهاجمين تنزيل معلومات مما يصل إلى ثمانية حسابات، لكنها قالت إن كل تلك الحسابات ليست رسمية.

وأضافت الشركة أن المتسللين استهدفوا 130 حساباً، وتمكنوا من تغيير كلمات المرور والسيطرة على 45 منها، ونشر تغريدات من تلك الحسابات.

كان المخترقون قد دخلوا على أنظمة «تويتر» الداخلية للتسلل إلى حسابات شخصيات بارزة من بينها المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك، واستغلوا تلك الحسابات في الحصول على مبالغ بالعملة الرقمية.

وتظهر سجلات تتبع صفقات العملات الرقمية المتاحة علناً أن المخترقين تلقوا مبالغ بتلك العملات تساوي أكثر من 100 ألف دولار.

ومن ضمن الشخصيات البارزة التي أمكن اختراق حساباتها مغني الراب الشهير كانييه وست ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ورجل الأعمال وارن بافيت والمؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس وحسابات شركتي أوبر وأبل.

وقالت «تويتر» في أحدث بياناتها إن المتسللين ”احتالوا على عدد صغير من الموظفين“ للحصول على أدوات دعم داخلي استخدموها في عملية الاختراق.

وذكرت الشركة أنها تحتفظ بسرية بعض التفاصيل، لأنها تواصل التحقيق وكررت أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب الحسابات المتضررة.