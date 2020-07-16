تويتر تكشف تفاصيل الاختراق الواسع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شركة تويتر، بعض تفاصيل الاختراق الذي طال عددا من حسابات مغرديها الموثقة، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أنها تمكنت من التعرف على آثار "هجوم هندسي اجتماعي منسق".

وقالت الشركة إن تحقيقاتها الأولية حددت ما تعتقد أنها آثار "هجوم هندسي اجتماعي منسق شنه أشخاص تمكنوا بنجاح من استهداف بعض موظفي الشركة".

وأضافت أن الموظفين المستهدفين "كانت لديهم صلاحية الولوج إلى الأنظمة الداخلية وأدواتها"، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جاريا عن أي خرق لمعلوماتها أو أي أنشطة خبيثة أخرى خلفها منفذو الهجوم الإلكتروني.

وذكرت الشركة أنه وفور علمها بالاختراق فإنها قامت باتخاذ "خطوات أساسية للحد من الدخول إلى الأنظمة الداخلية تزامنا مع استمرار التحقيقات".

وأكدت الشركة بأنها أغلقت الحسابات المهددة بالهجوم، وأنها لن تعيد الصلاحية الكاملة لأصحاب الحسابات بالنشر مجددا إلا إن تأكدت سلامتها أولا.

ويستخدم مصطلح "الهجمات الهندسية الاجتماعية" للتعبير عن التلاعب بسلوك الأشخاص لدفعهم إلى الإفصاح عن معلومات شخصية ومحمية، وعند الحصول عليها يقوم المهاجمون باستخدامها لتحقيق غايتهم النهائية، التي قد تتراوح من الحصول على معلومات حساسة أو الترويج لسلع معينة أو استهداف شخصيات عامة.

وتعرضت حسابات تعود لشخصيات بارزة على تويتر للاختراق، الأربعاء، منها حساب المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى الملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست والعديد من الحسابات الأخرى.