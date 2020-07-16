أبرزهم بيل غيتس وجو بايدن.. اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر، اليوم، للاختراق الإلكتروني.

وجاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والملياردير الأمريكي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس، وإيلون ماسك وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).

وكان نص التغريدات: "سأرد لك ضعف المبلغ الذي تحولونه على حسابي... حول 1000$ وأعيد لك 2000$ كرد جميل لكم"، ثم وضعوا نفس الحساب لتحويل أموال BitCoin، وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة.

وقالت تويتر في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا في وقت قريب.

ووصفت بعض وسائل الاعلام الأميركية عمليات الاختراق التي حدثت خلال الساعة الماضية بأنها أكبر عملية اختراق في تاريخ تويتر.

كما أدت عمليات الاختراق هذه لهبوط عنيف وتاريخي لسهم "تويتر".