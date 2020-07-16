الصراخ الصامت.. طريقة لتجنب نشر "كورونا" في منتزهات الترفيه اليابانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لاقى شريط فيديو لمسؤولين في منتزه ترفيهي ياباني حول كيفية "الصراخ داخل القلب" لتجنب نشر مرض كوفيد-19 خلال ركوب افعوانيات نجاحا كبيرا جدا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطقة باسم شركة "فوجيكيوكو" المشغلة لمتنزهات ترفيهية قولها: "بات زبائننا يلزمون الصمت خلال ركوبهم افعوانيات" بعدما شاهدوا شريط الفيديو حول طريقة التصرف خلال ركوب الأفعوانيات في زمن كورونا.

وأظهر الفيديو مسؤولين في المتنزه يجلسان بصمت فيما الأصوات الوحيدة الصادرة تتأتى من الهواء وضجة الأفعوانية.

وفيما الافعوانية تغوص نزولا، يسرح أحد المسؤولين شعره بهدوء ويعدل وضعية الكمامة على فمه لكن الاثنين يلزمان الصمت المطبق حتى عندما يترنحان يمنيا وشمالا بقوة مع حركات الافعوانية.

وفي نهاية المغامرة يرفع أحد الرجلين يديه عن مقبض المعقد وهما ترتجفان قليلا. يلي ذلك شاشة سوداء كتب عليها "اصرخوا داخل قلبوكم" وقد اعتبرها بعض رواد شبكات التواصل الاجتماعي شعارا مناسبا للعام 2020.

ونشر الفيديو للمرة الأولى الشهر الماضي مع بدء تخفيف القيود في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد فيما طلبت المتنزهات الترفيهية من روادها تجنب الصراخ والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة المشغلة على موقعها تعليقا على الفيديو "مع أن توجيهات جمعية المتنزهات الترفيهية تطلب الامتناع عن الكلام بصوت عال تلقينا شكاوى مفادها أن الامر صعب لا بل مستحيل لذا فإن شركة فوجيكيو هايلاند توفر مثالا جيدا".

ووعد المتنزه زبائنه الذين يتمكنون من كبت صراخهم بحسم على الصور الملتقطة لهم على الافعوانية الشهيرة فيه التي تغوص بركابها لأكثر من 71 مترا.