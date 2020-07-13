مع إغلاق المتاحف الداخلية.. فنانون يبنون منشآت خارجية للاستمتاع بالفن في أميركا

المصدر: ​ترجمة عن موقع "سي ان ان" الأميركي

قام فنانون، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، ببناء حدائق ومنشآت خارجية تسمح للزوار بالاستمتاع بالفن، مع الحفاط على المسافة الآمنة.

وجاءت هذه الفكرة بسبب إغلاق المتاحف الداخلية، بشكل مؤقت، في معظم الولايات في أميركا كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكان من ضمن المشاريع الفنية المستحدثة، مشروع "حقل الضوء"، في حدائق "Brookgreen"، في ساوث كارولينا، لبروس مونرو ، حيث يضيئ 11،700 ضوء بألوان متحركة ناعمة تغطي المشتل.⁣

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ومشروع بريكنريدج ، كولورادو، الذي يعزف من خلاله الموسيقيون على الأشجار ليؤدوا من خلال ذلك سلسلة من المعزوفات الموسيقية.

إضافة إلى مشروع حديقة لوميير للمنحوتات، ومنتزه آرت أومي للنحت والهندسة المعمارية، والتي تقدم نماذج هندسية معمارية خارجية.