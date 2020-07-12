إيلون ماسك يربح أكثر من 6 مليارات دولار في يوم واحد

تجاوزت ثروة الملياردير إيلون ماسك ثروة وارن بافيت، ليصبح سابع أغنى شخصية في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ لثروات المليارديرات.

وقالت نشرة بلومبرغ إن ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للعربات الكهربائية، زادت 6.07 مليار دولار يوم الجمعة بعد قفزة بنسبة 10.8 في المئة في سهم الشركة.

وأضاف التقرير أن ثروة بافيت الصافية تراجعت الأسبوع الماضي بعدما تبرع بأسهم قيمتها 2.9 مليار دولار إلى شركة بركشير هاثاواي التي يرأسها لأعمال خيرية.

كانت أسهم تسلا قد قفزت بنسبة 500 في المئة خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.

وزاد السهم حوالي 38 في المئة منذ إقفال يوم الأول من يوليو، قبل يوم واحد من إعلان الشركة نتائجها الفصلية.

ومع تحقيق تسلا نتائج قوية، زادت التوقعات بتحقيقها أرباحا للربع الثاني من العام، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخها التي تسجل فيه أرباحا لأربعة فصول متتالية.