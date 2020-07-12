شركة آبل تحذر من استخدام غطاء كاميرا للحواسب المحمولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت الشركة الأميركية آبل مستخدمي الحواسب المحمولة، من تغطية كاميرات الأجهزة الخاصة بهم، لأغراض الحماية، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وحذرت من استخدام قطع بلاستيكية خاصة، تستخدم لتغطية الكاميرا على الحاسوب النقال، مشيرة إلى أن هذه القطع قد تتسبب بكسر في الشاشة، في حال تم إغلاق الحاسوب وهي معلقة فيه.

وقالت الشركة إن المستخدمين يمكنهم أن يثقوا بمنتجات آبل، والتي تعطي ضوءا أخضر في حال تشغيل الكاميرا، وطالبتهم بعدم اتباع طرق أخرى لإغلاق الكاميرا، حيث لا تعمل الكاميرا أبدا دون إطلاق الضوء الأخضر

وعلى المستخدمين عدم استخدام مادة تتجاوز سماكتها أكثر من من ورق الطباعة العادي، لتغطية الكاميرا، في حال رغب المستخدمون بتغطيتها.