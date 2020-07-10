رانيا يوسف تثير الجدل بعد نشرها صوراً لمتابعين تعدوا عليها لفظياً

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً لبعض الشباب الذين قالت إنهم تعدوا عليها لفظياً عن طريق بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت يوسف على الصور قائلة: "تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشة".

وقررت الفنانة المصرية التراجع عن طريقتها في فضح المتحرشين، بعد تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب نشرها رسائلهم التي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وهو ما عرضها لهجوم شديد.

ونشرت يوسف صور المتحرشين بها بشكل مستمر عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" من خلال خاصية "ستوري"، وعلقت عليها: "متحرش، افضحي متحرش ومتخافيش، تم الاكتفاء بنشر صور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة، لما تحتوي على ألفاظ خادشة، وسيتم تقديم بلاغ بها".

يذكر أن رانيا يوسف كشفت أخيراً عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لذلك.