مصر.. يترك طفله "من أصحاب الهمم" في قطار ليتخلص منه!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل مصري على تعريض حياة ابنه، من أصحاب الهمم، للخطر بعد أن تركه بمفرده داخل عربة قطار، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".\

وأضافت الصحيفة أن ضباط قسم مصر الجديدة تلقوا بلاغاً من أحد الأشخاص المقيمين بمنطقة المطرية بالقاهرة، يفيد بأنه أثناء قيامه بالتنزه منطقة الميريلاند بمصر الجديدة برفقة نجلة، البالغ من العمر 9 سنوات، ولديه ظروف صحية خاصة، فوجئ بإختفائه.

لكن التحريات كشفت عدم صحة رواية المبلغ، الذي أقر بعد التحقيق معه بأنه على خلافات مع طليقته "والدة الطفل"، وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب في تواجد نجلها بصحبتها.

وأشار إلى أنه تزوج أيضاً من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبة منه في التخلص منه قام باصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، تاركاً ورقه بجيب سترته، يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار، وقدمت أوجه الرعاية اللازمة له، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.