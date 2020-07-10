سماعات "سامسونج" المرتقبة تثير موجة سخرية.. ومغردون يشبهونها بـ"حبة الفول"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت صور مسربة لسماعات الأذن اللاسلكية التي تنوي شركة “سامسونج” الكشف عنها في مؤتمرها المرتقب في الخامس من أغسطس المقبل، موجة سخرية بين المغردين على شبكة "تويتر" بسبب صغر حجمها وشكلها “غير المألوف”، وفق تعبيرهم.

وجاء تسريب الصور التي كشف عنها حساب Evan Blass على شبكة “تويتر” وسط سلسلة تسريبات أخرى عن إطلاق الشركة اسم Galaxy Buds Live بدلاً من الاسم السابق Galaxy Buds Plus على سماعاتها الجديدة.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت الصور المسربة للسماعات المرتقبة، مضمنينها بتعليقات ساخرة من الشكل “الغريب” وغير المألوف وفق وصفهم، مشبهينها بحبة الفول أو الفاصولياء بسبب انحنائها من الوسط وعدم احتوائها على الجزء البارز المعتاد في السماعات الأخرى، والذي يساعد على ثباتها في الأذن وعدم خروجها أو سقوطها بسهولة.

وتوقعت مواقع متخصصة بأخبار التقنية أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن مجموعتها الجديدة من أجهزة (Galaxy Note 20)، جنبًا إلى جنب مع خليفة أول هواتفها القابلة للطي، (Galaxy Fold).

ولم تتناول التسريبات المتداولة الخصائص التقنية للسماعات المرتقبة، في حين رجح موقع 9to5Google أن تأتي بخاصية إلغاء الضجيج، مشيراً إلى أن الألوان التي من المرجح أن تتوفر هي الأسود والأبيض والبرونزي.