تطورات مفاجئة في قضية الفنانة دنيا بطمة أمام المحكمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة، والمعروفة بقضية الحساب المثير للجدل "حمزة مون بيبي"، تطورات مفاجئة بعد أن أمر قاضي الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس، بتأجيل النظر فيها للمرة الثالثة، وإبقاء شقيقة الفنانة نيا بطمة، "ابتسام"، والمصممة عائشة عياش قيد الاعتقال.

وأفاد مصدر الإعلام المغربي، أن القاضي قرر تأجيل النظر في الملف لغاية 23 يوليو الجاري، بناء على طلب إحدى المطالبات بالحق المدني.

ووفق هذه التطورات ستبقى "ابتسام بطمة"، إلى جانب مصممة الأزياء المغربية "عائشة عياش"، داخل السجن، في حين تم إسقاط تهمة المشاركة في النصب عن "دنيا بطمة"، في وقت سابق، وهي حالياً في وضع متابعة قضائية تحت المراقبة لحين البت في قضيتها بشكل نهائي.