وصفة منزلية فعالة لعلاج الحروق الناتجة عن الشمس

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال خبير جلدي أن مسح الجلد بالحليب البارد يعد أفضل حل للتخفيف من آثار الحروق الناتجة عن الشمس، وذلك وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

حيث يساعد الحليب البارد على سحب الحرارة بعيدا عن المنطقة المؤلمة ويخفف الالتهاب أيضا عن طريق تقليص الخلايا المتورمة.

وتساعد الكمادات الباردة المنقوعة بالحليب على تبريد الجلد الدافئ وإصلاح الجلد المكسور.

ويحتوي الحليب على الفيتامينات A و D، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية وحمض اللاكتيك وبروتين مصل اللبن، وهو ما يجعله مثاليا لمعالجة الحروق.

ففي حين أن البروتينات تعزز الشفاء، يقوم حمض اللاكتيك بالتخلص من خلايا الجلد الميتة.