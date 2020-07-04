مصر.. يقتل زوجته بسبب وجبة عشاء!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الشرقية المصرية، أمس، القبض على عامل لقتله زوجته بسبب خلافات بينهما بقرية تابعة لمحافظة الشرقية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الجريمة وقعت اثر نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، فيما استل الزوج سكيناً من المطبخ وقتل زوجته بجرح قطعي في رقبتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.