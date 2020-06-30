علامات تدل على حاجة الجسم للماء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تساعد المياه التي تشكل 60% من جسم الإنسان في الحفاظ على وزن صحي، وتلعب دورا في مساعدة الجسم على طرح السموم.

وخلال الطقس الحار من الضروري إمداد الجسم بكميات كافية من المياه يتم الاستدلال على نقص نسبتها في الجسم بالشعور بالعطش وهو الامر الذي يبدو بديهيا إلا أن معظم الناس يغفلونه.

وهناك علامات تدل على نقص المياه الكافية في الجسم منها الجفاف الخفيف، بما في ذلك الصداع والشعور بالتعب والشعور بجفاف الفم، والغثيان، وجفاف أو الشفتين.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بشرب نحو 1.2 لتر (ستة إلى ثمانية أكواب) في يوم عادي، وأكثر عندما يكون الجو حارا.