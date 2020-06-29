الهند تحظر 59 تطبيقاً صينياً.. من بينها "تيك توك"

المصدر: ترجمات موقع الإمارات اليوم

قالت الحكومة الهندية، مساء الإثنين، أنها حظرت 59 تطبيقاً صينياً، لاعتبارات “تتعلق بحماية الأمن الوطني”.

ومن بين التطبيقات المحظورة، تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “تيك توك” الذي يعد من أكثر التطبيقات استخداما في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق التجارة الإلكترونية العائد لشركة “علي بابا”.

ويعتبر هذا القرار الأول الذي تتخذه الهند التي يوجد فيها أكثر من مليار و300 مليون مستخدم نشط على شبكة الإنترنت، لحجب تطبيقات أجنبية.

وقالت “نيودلهي” إن الجهات المختصة بحماية أمن المعلومات تلقت العديد من "الملاحظات من المواطنين في ما يتعلق بأمن البيانات وخرق الخصوصية التي تؤثر على قضايا النظام العام".