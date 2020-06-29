الهند تحظر 59 تطبيقاً صينياً.. من بينها "تيك توك"

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المصدر:
  • ترجمات موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قالت الحكومة الهندية، مساء الإثنين، أنها حظرت 59 تطبيقاً صينياً، لاعتباراتتتعلق بحماية الأمن الوطني”.

 

ومن بين التطبيقات المحظورة، تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديوتيك توكالذي يعد من أكثر التطبيقات استخداما في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق التجارة الإلكترونية العائد لشركةعلي بابا”.

 

ويعتبر هذا القرار الأول الذي تتخذه الهند التي يوجد فيها أكثر من مليار و300 مليون مستخدم نشط على شبكة الإنترنت، لحجب تطبيقات أجنبية.

 

وقالتنيودلهيإن الجهات المختصة بحماية أمن المعلومات تلقت العديد من "الملاحظات من المواطنين في ما يتعلق بأمن البيانات وخرق الخصوصية التي تؤثر على قضايا النظام العام".

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