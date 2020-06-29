وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم معقم اليدين بالولايات المتحدة

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، بسبب تناول معقم اليدين،في ولاية نيو ميكسيكو بالولايات المتحدة. بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت هيئة الصحة في نيو ميكسيكو في بيان رسمي، إن 7 أشخاص تناولوا سائلا معقما لليدين، نتج عنها وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخر بالعمى، ودخول 3 آخرين للعناية المركزة.



ويستخدم العديدون معقم اليدين للحصول على تأثير المشروبات الكحولية، لاحتوائه على نسبة من الكحول والميثانول.

وقبل تفشي وباء كورونا، منعت الولايات المتحدة معقمات اليدين في جميع السجون في البلاد، بسبب استخدام المساجين المعقمات للحصول على تأثير الكحول.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الضحايا، أو السبب الذي دفعهم لتناول المعقمات.