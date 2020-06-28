يدخل اختبار دراسي مكان شقيقه في مصر!

المصدر: مروة سليم - دبي

رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم المصرية واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدم شقيق على انتحال شخصية شقيقه الطالب بالدبلوم الفني، لأداء الامتحان العملي بدلًا عنه، وذلك كما ذكرت قناة "سي بي سي" المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وأضافت الصحيفة أن المتهم انتحل شخصية شقيقه الطالب باحدى لجان الإختبارات في البلوم الفني، لكن أحد المراقبين اكتشف بعد بدء الإختبار اختلاف في ملامح المتهم وبين الصورة الموجودة على بطاقة انتسابه للمنشأة التعليمية.

وتم ضبطه وعمل محضر بالواقعة وإبلاغ الشرطة، كما تم وقف الطالب عن استكمال الإختبارات لهذا العام.