اختلفت مع الأم فانتقمت من رضيعتها بطريقة غريبة في أميركا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت امرأة على السعل في وجه رضيعة انتقاماً من والدلتها.

وكانت أم الرضيعة تقف دون الإحتفاظ بمسافة الأمان بينها وبين المتهمة الأمر الذي جعل الأخيرة تبدي انزعاجها أُثناء وقوفهما في احدى مراكز التسوق في يوغورتلاند.



وأوضحت الشرطة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في بيان صحافي أن "تحقيقا أولياً" كشف أن المتهمة أبدت انزعاجها لأن الأم لم تكن تحتفظ بمسافة مناسبة بعيدة عنها وفق قواعد "التباعد الاجتماعي" التي تفرضها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وعند احتدام الجدال بين السيدتين أقدمت المتهمة على تصرف غريب إذ نزعت كمامتها فجأة، ومالت مقتربة من الرضيعة، وسعلت متعمدة بقوة لمرتين أو ثلاث في وجهها.

ثم غادرت المكان سريعاً "ولم يتم التعرف أو القبض عليها"، بيد أن كاميرات المراقبة رصدت فعلتها المؤسفة.

ولم يتضح إذا كانت المرأة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن القانون في ولايات أميركية عدة يجرم فعلتها خوفا من تفشي الفيروس.