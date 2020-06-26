3 أشخاص يحرقون طفلاً انتقاماً من والده في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت قرية مصرية جريمة بشعة حيث قدم مجموعة من الشاب على إشعال النيران فى طفل ما أدى إلى أصابته بحروق من الدرجة الثالثة فى القدمين.

وكان أهالي قرية الحوامدية الجديدة تقجموا ببلاغ لمديرية أمن الغربية ببلاغ عن اصابة طفل "6 سنوات"، بحروق بليغة إثر إلقاء 3 شباب فى العشرينيات من العمر مولتوف وبنزين عليه ثم أشغلوا فيه النيران، بقصد الانتقام من والده الذي يعمل سائق توكتوك، وفروا هاربين.

وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة مع والد الطفل فى أحد الأفراح وبناء عليه قاموا بإلقاء البنزين والمولوتوف على ابنه أثناء لهوه أمام المنزل، وارتكبوا الواقعة للانتقام منه.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام، وتبين من خلال الكشف الظاهرة إصابته بحروق فى القدمين من الدرجة الثالثة وتم تحويله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبتقنين الاجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين وجار البحث عن المتهم الثالث، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.