فيتامين "سي" مع السكر يقلل من فائدته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يقوي فيتامين سي جهاز المناعة، لغناه بمضادات الأكسدة التي يحتويها، كما يعمل على ضبط مستويات ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

إلا أن تناول السكر يمنع الجسم من الاستفادة من فيتامين سي لأنه يقوم بسحبه من خلايا الجسم، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

حيث يدخل السكر وفيتامين سي الجسم بنفس الطريقة من خلال مستقبلات Glut-1، ومن هذا المنطلق فعندما نتناول السكر فإنه يدخل إلى خلايانا ويحل محل فيتامين C، كما أن خلايا الدم البيضاء تفضل السكر على الفيتامين.

لذلك يُنصح بتناول الجرعة الموصى بها من فيتامين C يومياً بانتظام، وهي 100 ملغ للبالغين، مع الاتجاه إلى زيادتها حال تناول السكريات حتى يتسنى للجسم الاستفادة من الفيتامين.