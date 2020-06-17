أكثر من 438 ألف وفاة بفيروس "كورونا" في العالم

المصدر: عواصم-وام

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ـ438 ألفا و250 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الساعة 19,00 ت غ اليوم.

وسجلت رسميا أكثر من 8 ملايين و90 ألفا و290 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

وبين هذه الحالات، أعلن تعافي ثلاثة ملايين و698 ألفا و500 شخص على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري الإثنين الساعة 19,00 ت غ، أحصيت 3851 وفاة و114 ألفا و921 إصابة إضافية في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات الإضافية بـ671 والبرازيل 627 ، والمكسيك 439 .

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 116 ألفا و567 وفاة من أصل مليونين و124 ألفا و155 إصابة وتعافى ما لا يقل عن 576 ألفا و334 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا من الوباء هي البرازيل بتسجيلها 43 ألفا و959 وفاة من أصل 888 ألفا و271 إصابة، تليها بريطانيا مع 41 ألفا و969 وفاة من أصل 298 ألفا و136 إصابة، ثم إيطاليا مع 34 ألفا و405 وفيات من أصل 237 ألفا و500 إصابة، وفرنسا مع 29 ألفا و547 وفاة من أصل 194 ألفا و217 إصابة.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 83 وفاة لكل مئة ألف شخص، تليها المملكة المتحدة 62 وفاة، وإسبانيا 58 وفاة، وايطاليا 57 وفاة والسويد 49 وفاة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين عن 83 ألفا و221 إصابة "40 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء" بينها 4634 وفاة "لا وفيات إضافية" بينما تعافى 78 ألفا و377 شخصا.

وأحصت أوروبا 188 ألفا و834 وفاة من أصل مليونين و435 ألفا و17 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 124 ألفا و826 من بين مليونين و223 ألفا و581 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 81 ألفا و328 وفاة من مليون و700 ألف و29 إصابة، وآسيا 24 ألفا و105 وفيات من 887 ألفا و731 إصابة، والشرق الأوسط 12 ألفا و234 وفاة من581 ألفا و117 إصابة، وإفريقيا 6792 وفاة من 254 ألفا و85 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من 8739 إصابة.