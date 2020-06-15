الهند.. العثور على نجم سينمائي "مشنوقاً" في منزله

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت قوات الأمن الهندية على نجم بوليوود السينمائي سوشانت سينغ راجبوت، متوفياً في منزله بمدينة مومباي، غربي البلاد.

واكتشفت الشرطة جثة النجم البالغ من العمر 34 عاماً، مشنوقاً في منزله بضاحية باندرا، لكنها لم توضح بعد هل هي جريمة قتل أم انتحار.

وكان راجبوت قد بدأ حياته الفنية كممثل تلفزيوني، ظهر للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور في فيلم "كاي بو شي" المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات".

ولعب راجبوت دور قائد فريق الكريكيت الهندي السابق ماهيندرا سينغ دوني في "إم إس دوني: القصة التي لم ترو"، وقدم أعمالا أخرى منها "كيدارناث" و"سونتشيريا" (الطائر الذهبي) و"رابتا" (رابطة).

وقد ظهر راجبوت في فيلم "درايف" الذي أنتجته شركة نتفليكس التلفزيونية.