خبر قصير وصور ابنة جورج فلويد يشعلان التغريدات على تويتر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خبر قصير نشرته الصحف الأميركية، صباح اليوم، يتعلق بابنة الأميركي «جورج فلويد»، الذي لقي حتفه خنقاً على يد شرطي، يصبح خلال 12 ساعة الأكثر تداولاً، ويشعل التعليقات المنادية بمنح المزيد لهذه الطفلة تعويضاً لها عن فقدان والدها.

وتناول الخبر تقديم جامعة محلية في تكساس منحة لـ «جيانا جورج فلويد»، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث ستغطي جامعة «جنوب تكساس» التكاليف الدراسية لها وصولاً للتعليم الجامعي، وذلك لتعزيز إرث والدها، الذي نشأ في تكساس، بحسب وصف الجامعة.

وقام مغردون فور تداول الخبر، باللغتين الإنجليزية والعربية، بنشر مجموعة من الصور للطفلة جيانا، والحديث عن المبادرة التي قدمتها الجامعة، وضرورة أن تكون البراءة في ملامح ابنة جورج فلويد مؤثرة للحد من جرائم العنصرية والكراهية حول العالم.