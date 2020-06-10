الطريقة الأفضل لحفظ الفواكه والخضار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت خبيرة طعام إن طرق حفظ الفواكه والخضار تختلف باختلاف أنواعها، وذكرت أن الطريقة الأفضل لحفظ الموز هي البيئة الباردة كالثلاجة وهو ما يساعد على إطالة عمره الافتراضي، على عكس الاعتقاد الشائع أن الموز يجب أن يبقى خارج الثلاجة وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأضافت أن البيئة الأنسب للخيار خارج الثلاجة في بيئة باردة وليست شديدة البرودة.

وبالنسبة للبرتقال أوصت بالاحتفاظ به خارج الثلاجة لتجنب الرطوبة التي تدمر الجلد وبالتالي النكهة.

وتضيف أن الفواكه التي تندرج تحت فئة التوت، مثل التوت والفراولة والتوت الأسود والكرز، فيجب الاحتفاظ بها دائما في الثلاجة.

ومن الأفضل ترك الفاكهة مثل المشمش والكيوي والمانجو لتنضج خارج الثلاجة، ومن ثم وضعها في الثلاجة متى وصلت إلى مرحلة النضج المطلوب مستوى من أجل زيادة فترة صلاحيتها وإبطاء عملية النضج.