عرض "تنين صغير" غامض "يأكل" مرة واحدة في العقد و"يعيش" مدة قرن!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يُفتتح هذا الشهر أول معرض عام لكائن حي يافع، olms، والذي يُشار إليه أيضا بـ"السمندل الكهفي" أو "التنين الصغير"، في سلوفينيا. وذلك بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وستُعرض مخلوقات الكهف الغامضة ابتداء من 8 يونيو، في كهف Postojna المعروف في سلوفينيا.

ويمكن أن تعيش المخلوقات الشبيهة بالديدان هذه، لمدة 100 عام، مثيرة حيرة العلماء لقدرتها على الحفاظ على خصائصها الفتية طوال حياتها.

وبحسب الصحيفة، يمكن لهذا الكائن، العيش لمدة 100 عام، على الرغم من كونه أعمى وينبض قلبه مرتين في الدقيقة.

يتميز السمندل الكهفي بالقدرة على إعادة إنماء أطرافه في حال فقدها.

وتنام كائنات "السمندل الكهفي" وتأكل وتتنفس تحت الماء، وهي تعد من الكائنات الغامضة بالنسبة للعلماء.

تمتاز كائنات السمندل الكهفي بالقدرة على البقاء دون طعام لمدة عقد، ويبلغ طول الأنواع البالغة منها نحو 30 سم.

ونجح مختبر في سلوفينيا عقب العثور على بيض للكائن، في جعله يفقس عقب 120 يوما، ليصبح في حوزته 22 حيوانا.