هل يزعجك البخار على العدسات عند ارتداء الكمامة؟ إليك الحل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "health" عن حيلة بسيطة تساعد على التخلص من الضباب المزعج أثناء ارتداء الكمامة والنظارة، بدلًا من شراء المنتجات المضادة للضباب والتي قد تكون غير متوفرة، أو قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة للعين في حالة توفرها.

وتتلخص هذه الحيلة في وضع النظارة الطبية في الماء والصابون، ثم انتشالها مع عدم شطفها بالماء، ثم تترك النظارة حتى تجف أو يتم تجفيف العدسات برفق باستخدام قطعة من القماش أو المناديل الورقية الناعمة، ثم يتم ارتدائها بشكل طبيعي.

وتساعد هذه الطريقة على عدم إفساد الرؤية عند ارتداء القناع، بحسب دراسة أشار إليها الموقع، حيث يعمل الماء والصابون على تقليل التوتر السطحي الذي يجعل بخار الماء يتكثف على سطح العدسة، ويسمحان بانتشار جزيئات الماء بشكل متساوي في شكل شفاف لا يحجب الرؤية.

ويمكن استخدام هذه الحيلة كذلك عند ارتداء النظارات الشمسية في ساعات النهار، وكذلك الأمر يمكن استخدامها لتنظيف أسطح المنزل الزجاجية ومنع تكون الضباب عليها بسرعة والحصول على أسطح لامعة لوقت أطول.