شاركونا بالفيديو بهجة عيدكم من بيوتكم.. كل عام وأنتم سالمون

المصدر: مروة سليم - دبي

‎متابعون يعايدون عائلاتهم من المنزل.. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا ‎بهجة عيدكم من بيوتكم..

‎أرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع مصورة عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com ‎

كيف تقضون العيد؟ ‎وعاهدونا وسنعاهدكم.. أن نبقى جميعاً في بيوتنا، فعيدك أمان عائلتك.

لمشاهدة الفيديو عبر تويتر

متابعون يعايدون عائلاتهم من المنزل.. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا

بهجة عيدكم من بيوتكم..

أرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع مصورة عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com كيف تقضون العيد؟

وعاهدونا وسنعاهدكم.. أن نبقى جميعاً في بيوتنا.. ف #عيدك_أمان_عائلتك.#الجميع_مسؤول

#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wO4IsjSPrz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 23, 2020

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