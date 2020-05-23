شاركونا بالفيديو بهجة عيدكم من بيوتكم.. كل عام وأنتم سالمون

متابعون يعايدون عائلاتهم من المنزل.. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا بهجة عيدكم من بيوتكم..
أرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع مصورة عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com
كيف تقضون العيد؟ وعاهدونا وسنعاهدكم.. أن نبقى جميعاً في بيوتنا، فعيدك أمان عائلتك.
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متابعون يعايدون عائلاتهم من المنزل.. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 23, 2020
بهجة عيدكم من بيوتكم..
أرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع مصورة عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com كيف تقضون العيد؟
وعاهدونا وسنعاهدكم.. أن نبقى جميعاً في بيوتنا.. ف #عيدك_أمان_عائلتك.#الجميع_مسؤول
#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wO4IsjSPrz
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