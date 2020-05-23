شاركونا بالفيديو بهجة عيدكم من بيوتكم.. كل عام وأنتم سالمون

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

‎متابعون يعايدون عائلاتهم من المنزل.. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا ‎بهجة عيدكم من بيوتكم..

‎أرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع مصورة عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com ‎
 
كيف تقضون العيد؟ ‎وعاهدونا وسنعاهدكم.. أن نبقى جميعاً في بيوتنا،  فعيدك أمان عائلتك.
 
لمشاهدة الفيديو عبر تويتر
 

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https://www.facebook.com/107427237881/posts/10157241391912882/?vh=e&d=n

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https://www.instagram.com/tv/CAidDegHs5b/?igshid=v72m5jmfoup3

https://www.instagram.com/tv/CAdexZTH8Hf/?igshid=rwvahdmv8ai9

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