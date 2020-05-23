رواتب رواد الفضاء بحسب وكالة "ناسا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يتعين على رواد الفضاء المخاطرة بحياتهم من أجل القيام بمهامهم الوظيفية، لذلك من غير المستغرب أن يحصلوا على أموال جيدة مقابل العمل الذي يقومون به، وفقا لما جاء في موقع "ميترو" البريطاني.

ويجب أن يمتلك رواد الفضاء درجات علمية في العلوم أو الهندسة أو الرياضيات ويجب أن يجتازوا عملية اختيار صارمة، ومن المطلوب أن يسجل أي رائد فضاء خبرة مهنية لمدة ثلاث سنوات أو 1000 ساعة طيران في طائرة قبل أن يتمكن من التأهل.

ويتلقى رواد الفضاء في “ناسا” رواتبهم على نطاق يسمى جدول "الدرجات" المعروفة باسم GS-12 و GS-13. يوجد في كل صف "خطوات" عديدة تبدأ من 1 إلى 10 وتستند إلى الأداء وسنوات الخدمة.

فإذا كان رائد الفضاء حديثا في GS-12 الخطوة 1، فيصل راتبه لـ 66167 دولارا سنويا، وإذا انتقل رائد الفضاء إلى الخطوة 10 من GS-12، يتلقى 86021 دولارا سنويا.

أما إذا امتلك رائد الفضاء خبرة وقدم خدمات لسنوات عديدة، فيكون في الخطوة 10 من فئة GS-13 ويصل راتبه لـ 102288 سنويا، وفقا لوكالة ناسا.

وقد يتلقى رواد الفضاء أكثر أو أقل اعتمادًا على المواقع التي يعملون فيها أو المهام التي يشاركون فيها.