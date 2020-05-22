وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعت نقابة الفنانين السورية الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر 62 عاما إثر أزمة في القلب.

وشارك الفرخ في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى المسرح، كما كانت له مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.

كما شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه دور "أبو سمير الحمّصاني"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "يوميات مدير عام" و"أيام الغضب" و"أخوة التراب" و"بطل من هذا الزمان" و"الخوالي" و"العبابيد"، و"الهروب إلى القمة" و"ليالي الصالحية" و"أهل الراية" و"أسعد الوراق" و"الزعيم"، وغيرها الكثير.

تخرج الراحل من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.