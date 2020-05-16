مادة تحمي الأسطح من «كورونا» 3 أشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة تمهيدية، أجراها باحثون من جامعة أريزونا الأميركية، إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من فيروس كورونا الجديد والجراثيم، لمدة قد تصل إلى90 يوماً، وذلك عن طريق رشها على الأسطح، مثل: القطارات والحافلات، وتشكيل طبقة مضادة للفيروس.

وتقول الدراسة إن كمية الفيروسات الموجودة على الأسطح، التي رشت بمضاد الجراثيم هذا، تراجعت بنسبة 90%، خلال10 دقائق، وبنسبة تصل إلى 99.9% بعد ساعتين.

وأكد عالم البيولوجيا المجهرية في الجامعة والمعد الرئيس للدراسة، تشارلز جيربا، لوكالة الصحافة الفرنسية «أن هذه التكنولوجيا هي التطور الكبير المقبل في احتواء الوباء.. أرى أنها مهمة خصوصاً للأسطح المستخدمة بكثافة، مثل قطارات الأنفاق والحافلات التي تعقم بانتظام، لكن الأشخاص الذين يتعاقبون عليها يعيدون تلويثها».

وأضاف جيربا أن «هذه التكنولوجيا لا تحل محل التنظيف والتعقيم العاديين، بل تحمي في المراحل الفاصلة بين عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة».

وقد اختبر فريق الجامعة المادة، التي صممت خصيصاً لمكافحة الفيروسات من قبل شركة «ألايد بايو ساينس»، التي قامت أيضاً بتمويل الدراسة.

ووفقاً لـ«فرانس برس»، فقد أجرى الباحثون تجربتهم على فيروس كورونا البشري (229 إي)، الذي يشبه بتركيبته وخصائصه الجينية فيروس كورونا، لكنه يصيب بأعراض إنفلونزا طفيفة.

وترش المادة المبتكرة، التي تحدث تغييراً في بروتينات الفيروس وتهاجم الطبقة التي تحميه، بحيث تغطي الأسطح المختلفة على أن تكرر العملية مرة كل 3 إلى 4 أشهر.