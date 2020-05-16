دولة تعيد فتح شواطئها مقابل شرط واحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت البرتغال أنها تعتزم إعادة فتح الشواطئ في 6 يونيو، على أن يقوم الجمهور بتحميل تطبيق، يمكنهم من معرفة مدى امتلاء الشاطئ المفضل لديهم قبل التوجه إليه، لمعرفة ما إذا كان ممتلئاً أم لا، وفقاً لما جاء في وكالة «يروتيرز» للأنباء.

وبحسب القواعد الجديدة، يجب أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر، مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط، ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.

وأعلن رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، أن الشرطة البرتغالية لن تراقب الالتزام بالقواعد، وحثَّ الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم.

وأردف قائلاً: «الشواطئ يجب أن تكون للمتعة.. يتعين أن نلزم أنفسنا».

ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل، يوم الإثنين، مع فتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة مخفضة، واستئناف الدراسة في مراحل معينة.