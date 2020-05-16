بالصور.. القبض على "يوتيوبر" بسبب لقطات مخلة في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب المصرية القبض على "اليوتيوبر"، مودة الأدهم، بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق والفجور وتخل بالقيم الأسرية، أثناء تواجدها داخل مجمع سكني في محافظة السادس من أكتوبر، بعد نشرها فيديوهات ترتدي بها ملابس فاضحة تخدش الحياء العام.

وقررت النيابة العامة، بعد عرض المتهم عليها، أمس، حبسها أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت المتهمة قد انضمت إلى عالم "التيك توك"، وظهرت في فيديوهات عبر التطبيق، ورصدتها أجهزة الأمن ومباحث الآداب، وباتت دليل إدانتها، حيث ظهرت من خلال المقاطع وهي تحرض على الفسق والفجور.

يذكر أن مودة الأدهم من مواليد محافظة مرسى مطروح، ثم انتقلت إلى القاهرة منذ بضع سنوات، وتدعى مودة فتحي رشاد وشهرتها "الأدهم".

ولم تكن هي المرة الأولى للقبض على الفتاة ذات الـ22 عاماُ، حيث تم القبض عليها في 29 من مارس الماضي بتهمة خرق حظر التجول بالشوارع المصرية، وتصويرها فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.