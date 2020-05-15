نيويورك.. ثلث ضحايا "كورونا" أصيبوا بفشل كلوي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال خبراء أميركيون إن أكثر من ثلث مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من الذين يعالجون في مستشفيات نيويورك أصيبوا بفشل كلوي حاد، مشيرين إلى أن حوالى 15 في المئة احتاجوا الغسيل الكلوي.

وأجرى الدراسة فريق بشركة "نورثويل هيلث"، أكبر مؤسسة لتوفير الرعاية الصحية في ولاية نيويورك، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الدكتور كينار جافري الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في مستشفى بولاية نيويورك: "اكتشفنا في أول 5449 مريضا أن 36.6 بالمئة أصيبوا بتلف حاد في الكلى".

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "كيدني إنترناشونال" الطبية العلمية.

ويحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تتوقف الكلى عن أداء وظيفتها، وتعجز عن تنقية السوائل في الجسم البشري.

وقال جافري في مكالمة هاتفية إن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي، احتاج 14.3 بالمئة إلى عمليات غسيل كلوي.

وهذه هي أكبر دراسة من نوعها حتى الآن تتعمق في بحث إصابات الكلى عند مرضى "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جافري إنها قد تكون مفيدة إذ تواجه مستشفيات أخرى موجات جديدة من المصابين بالفيروس الذي أصاب أكثر من 4.3 مليون شخص، وقتل أكثر من 295 ألفا في مختلف أنحاء العالم.

وكانت عدة جماعات قد لاحظت زيادة معدلات الفشل الكلوي بين مرضى "كوفيد 19"، وفحص جافري وزملاؤه السجلات الطبية لعدد 5449 من المرضى الذين دخلوا المستشفيات في الفترة من أول مارس إلى الخامس من أبريل.وقال جافري إن الفشل الكلوي حدث في حالات كثيرة تقريبا في الوقت الذي احتاج فيه المرضى توصيلهم بأجهزة تنفس.