مصر.. تطعن زوجها وقت الإفطار بسبب الغيرة

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ربة منزل على خلفية اتهامها بقتل زوجها بالسكين وقت الإفطار بسبب خلافات أسرية، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت الصحيفة أن المتهمة غادرت منزل زوجها منذ فترة، بعد أن أجهضت في حملها، وعقب عودتها لمنزل زوجها بدأ المتهم يعاملها بشكل سيء بسبب وفاة الجنين، ما أثار غضبها فنشبت مشادة كلامية في البداية بينهما ثم تطورت لاشتباكات بالأيدي قامت على إثرها بطعن زوجها، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأوضحت التحريات أن الغيرة الزوجية كانت من دوافع ارتكاب المتهمة لجريمتها، حيث أنها الزوجة الثانية للمجني عليه، ودائماً ما كانت تحدث مشادات بينهما، خلال الفترة الماضية.

وكشفت التحريات أن خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته الثانية "المتهمة"، داخل منزلهما فقامت بطعنة بسكين فارق على إثرها الحياة، وتم ضبط المتهمة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.