بالفيديو.. حكم الصلاة وراء الإمام في التلفاز

المصدر: مروة سليم - دبي

ورد لموقع "الإمارات اليوم"، استفسار عن حكم صلاة التراويح والتهجد وراء الإمام من التلفاز.

إليكم اجابة كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد.

في الفيديو المرفق.

• لا يجوز الاقتداء بالإمام من خلال الإذاعة أو التلفزيون لعدم اجتماعهم في مكان واحد ، والشاشة لا تفيد القدوة مع بعد المسافة، فعلى الإنسان أن يستمع القرآن ويتدبر من خلال متابعته الصلاة والقراءة، وإذا أراد أن يصلي فيصلي مع من حضر لينال فضيلة الجماعة، فإن لم يجد صلى منفرداً.

وللتعرف على كيفية صلاة التهجد في الرابط أدناه.

بالفيديو.. كيفية صلاة التهجد