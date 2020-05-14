تايلاند تفرض ضريبة "الكوفيد19" على السياح الأجانب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



تعتزم دولة تايلاند بعد انتهاء وباء فيروس "كورونا" فرض ضريبة جديدة على السياح الأجانب القادمين إلى البلاد تسمى "ضريبة الكوفيد".

وقد يبلغ حجم الضريبة 300 بات تايلاندي، أي ما يعادل 10 دولارات.

ويفترض أن تدخل الضريبة الجديدة سعر التأمين الطبي لتعويض نفقات الحكومة في حال ظهور وباء جديد، كما ستوجه تلك الأموال لدعم قطاع السياحة في البلاد.

وستفرض الضريبة على كلّ سائح أجنبي قادم إلى تايلاند براً وبحراً وجواً، إلا أن وزارة السياحة لم تقرر بعد قيمة الضريبة.



واقترح بعض المسؤولين بأن تنخفض قيمتها إلى 100 بات تايلاندي (3 دولارات تقريباً).

ومع ذلك فإنّ التوقعات الأخيرة تفيد بأن عدد السياح الذين سيزورون البلاد العام الجاري ستنخفض بنسبة 65% لانتشار وباء فيروس "كورونا" في العالم.