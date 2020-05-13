عداء صيني كاد يخسر حياته بسبب ارتدائه كمامة أثناء الركض

المصدر: متابعة موقع لامارات اليوم

خضع عداء صيني يبلغ من العمر 26 عاما، لعملية جراحية طارئة على مستوى الرئة، بسبب ارتدائه للكمامة أثناء الركض، بحسب ما أفاد مستشفى ووهان المركزي.

وذكر بيان المستشفى، أن العداء بعدما ركض 4 كيلومترات، انتابه شعور سيىء فعاد إلى المنزل، وبعدما ساءت حالته تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وأوضح البيان، أن الرجل شكى من آلام في الصدر ونقص في الهواء، وبعد الفحص الذي أجراه الأطباء، تبين أن رئته اليسرى كانت مضغوطة بنسبة 90 في المئة، كما انتقل قلبه إلى الجانب الأيمن من الجسم.

وتم تشخيص إصابة العداء بمرض يسمى الاسترواح الصدري أو الصدر المثقوب ، وهو مرض يصيب الإنسان عندما يتجمع الهواء بشكل غير طبيعي في الحيز الجنبي الذي يفصل الرئة عن جدار الصدر.

وعادة ما تتضمن الأعراض الإحساس بألم مفاجئ حاد على جانب واحد من الصدر، وضيق في التنفس.